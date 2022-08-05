Merzifon'da kentsel arama kurtarma aracı hizmete girdi - Son Dakika
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Merzifon'da kentsel arama kurtarma aracı hizmete girdi

05.08.2022 18:00
Merzifon'da kentsel arama kurtarma aracı hizmete girdi

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, doğal afetlerde daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale yapmak için tam donanımlı kentsel arama kurtarma aracı ile su altı ve üstü arama kurtarma botunu filosuna kazandırdı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, doğal afetlerde daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale yapmak için tam donanımlı kentsel arama kurtarma aracı ile su altı ve üstü arama kurtarma botunu filosuna kazandırdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Belediye Başkanı Alp Kargı, yeni araçların donanımları sayesinde, yaşanacak olaylarda ve doğal afetlerde son derece faydalı olacağını söyledi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner ise, sel ve taşkınlara müdahale etmek için bu donanımda araçların bölgede sadece Merzifon'da olduğunu ve araçları özel olarak kendilerinin dizayn ettirdiklerini anlattı.

Geçtiğimiz yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketindeki arama kurtarma çalışmalarında görev aldıkları sırada eksiklikleri tespit ettiklerini dile getiren Aydıner, şunları söyledi:

"Aracımızın Türkiye'de başka bir örneği yok. Geçtiğimiz yıl Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev aldık. Mesleki açıdan sahada gördüğümüz eksikleri gidermek için bu araçları tasarladık. Doğal afetlerde, büyük yangınlarda personelimizin konaklayabileceği ve araç içerisinde arama kurtarma malzemelerinin tamamını olay yerine götürebileceğimiz bir araç tasarladık. Aracımızın üzerinde 2 güneş paneli var. Kendi enerjisini kendisi üretebiliyor. Afet anında, insan gücüyle yapılacak işlerin çok daha rahat şekilde tamamlanmasına imkan verecek ekipmanlara sahibiz. Afetlerin yaşanmaması en büyük arzumuz ama hazır da olmak zorundayız. İlçemizde, bölgemizde ve ülkemizde yaşanabilecek her türlü felakette gerek personel gerekse ekipman olarak hazırız."

Aydıner, yaklaşık 2 ay önce de deprem, sel, yangın gibi felaketlerde kullanılmak üzere mobil tuvalet aracını da filolarına eklediklerini kaydetti.

-Tam donanımlı kentsel arama kurtarma aracı

İçerisinde 4 yatak, banyo, tuvalet, elbise dolabı, televizyon, buzdolabı, mini mutfak ve ekipman bulunan kentsel arama kurtarma aracının eklentisinde de su altı ve su üstü arama kurtarma botu yer alıyor.

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Kaynak: AA

Tragger, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da kentsel arama kurtarma aracı hizmete girdi - Son Dakika

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