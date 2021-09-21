Merzifon Cemevi ve Kültür Merkezi açılışı yapıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı tamamlanan Cemevi ve Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nusratiye Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Anadolu'nun farklı kültürleri ve tarihiyle önemli bir yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Cemevinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Güldoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu'muz farklı kültürleri ve kadim tarihiyle önemli bir yaşam merkezi. Ben Anadolu'nun zenginliğini yakın zamanda idrak ettiğimiz muharrem ayında yaptığımız, Anadolu'nun başka bir geleneği olan aşureye benzetiyorum. Aşuredeki 41 farklı ürün nasıl bir araya gelip, nasıl bir zenginliği, nasıl bir lezzeti ifade ediyorsa, işte Anadolu'nun tarihi de kültürü de bu demektir. Onun için 'biz Anadolu'yuz' diyoruz. Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin içinde huzurla yaşadığımızı düşünüyorum. Bu eserin bugüne gelmesinde emeği olan, katkı veren herkesi kutluyorum."

Semah gösterisi ve duaların ardından Kaymakam Güldoğan, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan ve diğer katılımcılar Cemevi ve Kültür Merkezi'nin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Program, Türk Halk Müziği konseriyle sona erdi.