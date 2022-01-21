Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Kurgan, 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Merzifon Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kurgan, Merzifon Adliyesi olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini, ilçede huzurun ve adaletin en güzel şekilde işlemesi için çalıştıklarını belirtti.

Kurgan, AA muhabirine, 2021 yılında başta uyuşturucu olmak üzere kaçak içki, fuhuş ve hırsızlık gibi birçok olayla ilgili operasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve haklarında suç unsuru bulunan zanlıların da tutuklanarak cezaevine gönderildiğini anlatan Kurgan, devletin gücünü hissettirerek vatandaşların huzurunu sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Merzifon'un jeopolitik konumu itibarıyla çok önemli bir noktada yer aldığına işaret eden Kurgan, şöyle devam etti:

"Adalet hizmetleri alanında başarılı bir yılı geride bıraktık. Asayiş ve güvenlik anlamında genel olarak iyi noktadayız. İşlenmesi muhtemel suçlarla ilgili tüm işlemler önceden yapıldı. Büyük bir vaka olmadı, önlenmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik. Özellikle kaçak içki, fuhuş, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik üst düzey çalışmalar yapıldı. Her daim Merzifon halkının huzur ve güven içerisinde yaşaması için çalışmalarımız üst düzeyde devam edecek. Merzifon Adalet Sarayı olarak tüm vatandaşlarımıza kapımız açık. İlçede huzurun ve adaletin en güzel şekilde işlemesi için ben ve tüm meslektaşlarım elimizden geleni yapıyoruz."

Adalet anlamında halkın gönlüne hitap etmeye çalıştıklarını dile getiren Kurgan, 2022 yılında da suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde süreceğini kaydetti.