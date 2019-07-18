Son Dakika Haberleri: Merzifon'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
Son Dakika Güncel Haber

Merzifon'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Merzifon'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.
Kaymakam Gürkan Demirkale ve protokol üyeleri, Önce Vatan Tepesi'nde oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı alanının boş kısmına şehitlerin hatırasını yaşatmak için fidan dikti.
Demirkale, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin 15 Temmuz şehitlerinin anısına gerçekleştirildiğini söyledi.
15 Temmuz şehitlerini unutturmamak için hatıra ormanı oluşturduklarını aktaran Demirkale, "Geçen yıl oluşturduğumuz ormana fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu yıl da 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına fidan dikimi etkinliğimize devam ettik. Adım adım ormanımızı büyüteceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.
Demirkale ve katılımcılar, fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.
Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, AK Parti İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Gürkan Demirkale, Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor Yargıtay Başsavcılığı'ndan, Cumhuriyet'in eski yönetici ve yazarlarına beraat talebi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:38:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merzifon'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]