Merzifon'da 2. Noter Hizmet Vermeye Başladı

Nüfusunun yoğunluğu ve ticari açıdan Amasya'nın en büyük ilçesi konumundaki Merzifon'da ikinci noter hizmete girdi.

Nüfusunun yoğunluğu ve ticari açıdan Amasya'nın en büyük ilçesi konumundaki Merzifon'da ikinci noter hizmete girdi.



Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Dursun Dağdelen, noterin açılış töreninde, yeni noterin hizmete girmesiyle ilçede noter işlemlerinin artık iki ayrı yerde kolayca yapılabileceğini belirtti.



Bir yerleşim yerinin ekonomik ve sosyal yönden geliştiği, ticari hacminin büyüdüğünün bir göstergesinin de noterlerin işlem hacimlerinin çoğalması olduğuna dikkati çeken Dağdelen, "Şehrimiz bölgenin parlayan yıldızı. Organize sanayi bölgemizin büyümesiyle sürekli göç alıyoruz. Birinci noterimiz yetmiyordu, ikinci noterin açılması için girişimlerde bulunduk. Merzifon yeni noterine kavuştu." dedi.



Törene Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Atak ve 2. Noter Sevgi Fırat ile vatandaşlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz

TOKİ, 29 İlde 161 Arsayı Satışa Çıkardı

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek