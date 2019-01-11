Son Dakika Haberleri: Merzifon'da 2. Noter Hizmet Vermeye Başladı

Merzifon'da 2. Noter Hizmet Vermeye Başladı

43 dakika önce

Nüfusunun yoğunluğu ve ticari açıdan Amasya'nın en büyük ilçesi konumundaki Merzifon'da ikinci noter hizmete girdi.

Merzifon'da 2. Noter Hizmet Vermeye Başladı, System.String[]
Nüfusunun yoğunluğu ve ticari açıdan Amasya'nın en büyük ilçesi konumundaki Merzifon'da ikinci noter hizmete girdi.

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Dursun Dağdelen, noterin açılış töreninde, yeni noterin hizmete girmesiyle ilçede noter işlemlerinin artık iki ayrı yerde kolayca yapılabileceğini belirtti.

Bir yerleşim yerinin ekonomik ve sosyal yönden geliştiği, ticari hacminin büyüdüğünün bir göstergesinin de noterlerin işlem hacimlerinin çoğalması olduğuna dikkati çeken Dağdelen, "Şehrimiz bölgenin parlayan yıldızı. Organize sanayi bölgemizin büyümesiyle sürekli göç alıyoruz. Birinci noterimiz yetmiyordu, ikinci noterin açılması için girişimlerde bulunduk. Merzifon yeni noterine kavuştu." dedi.

Törene Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Atak ve 2. Noter Sevgi Fırat ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Amasya, Merzifon, Güncel
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