Son Dakika Haberleri: Merzifon'da 2018 Yılı Asayiş Olayları

Merzifon'da 2018 Yılı Asayiş Olayları

39 dakika önce

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canbolat, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları için suç ve suçlularla etkin mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Merzifon'da 2018 Yılı Asayiş Olayları, System.String[]
Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canbolat, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaları için suç ve suçlularla etkin mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

Canbolat, gazetecilere, ilçede gerçekleşen 2018 yılı asayiş olaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Geçen yıl işlenen suçların bir önceki yılla kıyaslandığında genel olarak arttığını belirten Canpolat, bu durumun mal varlığına karşı işlenen suçlar, telefonla dolandırıcılık ve bilişim suçlarıyla ilişkili olduğunu aktardı.

Genel olarak bir artış olmasına rağmen ilçede faili meçhul olay bulunmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Canbolat, "2018 yılında olayların ve faili meçhullerin aydınlatılmasında başarı oranımız yüzde 93'tür. Bu memnuniyet vericidir. İlçemiz kendi ölçeğinde en huzurlu yerleşim yerlerinden biridir. İlçemizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında görev yapan emniyet mensuplarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İlçedeki trafik denetimleri hakkında da bilgi veren Canbolat, "İlçemizde elektronik denetleme sistemi, 2018 yılının Temmuz ayında açıldı. 6 ayda yapılan çalışmada 3 milyon 426 bin 315 liralık ceza yazıldı. Trafik ekiplerimizin kontrolleri sonucu yazılan ceza tutarı ise 1 milyon 460 bin 875 liradır." dedi.

Canbolat, geçen yıl 7 bin 635 ihbar aldıklarını, bunlardan 161'inin asılsız olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Huzur, Merzifon, Güncel
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