Merzifon'da 2020'de 439 çift evlendi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde geçen yıl evlenen çift sayısı 439, boşanan çift sayısı ise 118 oldu.

Merzifon İlçe Nüfus Müdürü Şükrü Çotur, 2020 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı.

Çotur, 2019 yılına göre 2020 yılında gerçekleşen evliliklerde düşüşle beraber boşanmalarda da azalma olduğunu söyledi.

İlçedeki doğum ve ölüm oranları hakkında da bilgi veren Çotur, "2020 yılında doğum sayısı 719, ölen kişi sayısı ise 308 oldu. Geçen yıl evlenen ve boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılına göre geriledi. 2019 yılında 475 çift dünya evine girerken, 2020 yılında bu rakam 439 olarak gerçekleşti. 2019 yılında 123, 2020 yılında ise 118 çift boşandı."

Çotur, geçen yıl 7 bin 452 kişinin yeni kimlik kartı aldığını, 4 bin 191 kişiye nüfus kayıt örneği, 2 bin 872 kişiye yerleşim yeri belgesi verdiklerini, 6 bin 219 kişinin de adres beyanında bulunduğunu sözlerine ekledi.