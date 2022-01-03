Merzifon'da 2021'de 468 çift dünyaevine girdi - Son Dakika

Merzifon'da 2021 yılında evlenen çift sayısı 468 oldu.

Merzifon Belediyesi Nikah Memuru Melahat Dönmez, AA muhabirine, 2020 yılına göre 2021 yılında gerçekleşen evliliklerde artış olduğunu söyledi.

İlçede geçen yıl da çiftlerin mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Dönmez, "2020 yılında 439 çift dünya evine girerken, 2021 yılında bu rakam 468 olarak gerçekleşti. Nikahını kıydığımız bütün çiftlerin bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum. Zaman zaman Belediye Başkanımız Alp Kargı'nın, bizim kıydığımız nikahlar da oldu. İnşallah 2022 yılında da nice mutlu birlikteliklere ve merasimlere şahitlik ederiz." dedi.

Çiftler için özel günlerin ve tarihlerin nikah tarihi belirlemede belirleyici olduğunu dile getiren Dönmez, "Nikah kıydıracak bazı çiftler özel günleri tercih edebiliyor. Sevgililer günü, doğum günleri, tanışma yıl dönümleri gibi özel tarihler nikah tarihi belirlenirken tercih edilirken, gün, ay, yıl aynı olan tarihler de rağbet görüyor. 2022 yılında da Merzifon Belediyesi nikah memurluğuna gelen taleplere cevap vermeye, çiftlerimizin en güzel anlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dönmez, nikah işlemlerinde evlilik öncesi zorunlu tarama testleri arasına SMA'nın da eklendiğini kaydetti.