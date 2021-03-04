Merzifon'da 253 bin 800 lira ceza kesildi - Son Dakika

Merzifon'da 253 bin 800 lira ceza kesildi
04.03.2021 16:47
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı uygulanan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara uymayanlara 253 bin 800 lira ceza kesildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı uygulanan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara uymayanlara 253 bin 800 lira ceza kesildi.
Merzifon'da 01 Şubat ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Kovid-19 karşı uygulanan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara riayet etmeyen 85 kişiye idari para cezası uygulandı. Aynı süreç içerisinde kapalı olması gereken 6 işyeri uyarılırken 1 işyeri de kapatıldı. Toplamda 1 ay boyunca 253 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.
Y etkililer, vaka artışlarının önüne geçebilmek için denetimlerin arttırılacağını bildirdi. - AMASYA
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