Merzifon'da afet ve acil durum planları toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da afet ve acil durum planları toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon'da afet ve acil durum planları toplantısı yapıldı

7 saat önce

Merzifon ilçesinde, Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirildi.

Merzifon'da afet ve acil durum planları toplantısı yapıldı, System.String[]

Merzifon ilçesinde, Afet ve Acil Durum Planları Toplantısı Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Demirkale, olası bir afet durumunda tüm kurum ve ilgili birimlerin her an hazır olması gerektiğini söyledi.

Toplantıda afet ve acil durumlara ilişkin hizmetlerin Merzifon düzeyinde etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri görüştüklerini aktaran Demirkale, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları ile ilgili konuları da ele aldıklarını belirtti.

Toplantıya, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun, daire amirleri ve diğer yetkililer katıldı.

Gürkan Demirkale, Kaymakamlık, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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