Merzifon'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Merzifon'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Merzifon Belediyesince ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Merzifon'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Merzifon Belediyesince ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil alanların ilçeye kazandırılması için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe emanet etmeyi amaçladıklarını dile getiren Kargı, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere gölgesinde yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz ağaçlar ve yeşil alanlar bırakmak adına bu yöndeki hizmetlerimizi her zaman ön planda tuttuk. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Kaşif Mercan, Mahmut Sürmeli, Mehmetçik, Lise ve Alparslan Türkeş caddeleri ile hastane ile Kuruçay Deresi etrafına ortalama 2,5 metre boyunda çınar, oya, kestane, erguvan, akasya ve akça çeşitlerinden toplam 350 ağaç dikildi. Ağaçlandırma çalışmalarımız şehrimizin her köşesinde devam edecek."

Kargı, gerçekleştirilen ağaç dikimiyle ilçenin bahara en iyi şekilde hazırlandığını ifade etti.

Alp Kargı, Merzifon, Kargı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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