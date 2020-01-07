Merzifon'da anaokulunda tasarım ve beceri atölyesi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da anaokulunda tasarım ve beceri atölyesi kuruldu - Son Dakika

Merzifon'da anaokulunda tasarım ve beceri atölyesi kuruldu

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulunda tasarım ve beceri atölyesi kuruldu.

Merzifon'da anaokulunda tasarım ve beceri atölyesi kuruldu, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulunda tasarım ve beceri atölyesi kuruldu.Atölyeyi ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, öğrencilerinin yeteneklerinin keşfedilmesi açısından atölyenin önemli bir çalışma alanı olacağını söyledi.

Yozgat, Milli Eğitim Bakanlığının "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" sloganıyla yayınladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan tasarım beceri atölyelerinin Merzifon'da da kurulmaya başladığını belirtti.

Atölyelerin öğrencilerin sahip oldukları yetenek ve becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılmasına katkı sağlayacağını anlatan Yozgat, "Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler, çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacaktır. Bununla beraber bu atölyeler yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekanlar olacaktır." dedi.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Nilüfer Gökçegöz de atölye ile öğrencilerin yeni nesil tasarım ve geçmişe dayanan el becerilerini, üretim teknolojilerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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