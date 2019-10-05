Merzifon'da anız yangını

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm anız tarlası ile kavak ağaçları zarar gördü.

Meray Kavşağı mevkisindeki hasadı daha önce yapılan tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, tarla kenarlarındaki kavak ağaçlarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü araçları yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.