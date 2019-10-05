Merzifon'da anız yangını
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm anız tarlası ile kavak ağaçları zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında 25 dönüm anız tarlası ile kavak ağaçları zarar gördü.
Meray Kavşağı mevkisindeki hasadı daha önce yapılan tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, tarla kenarlarındaki kavak ağaçlarına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü araçları yangına müdahale etti.
Yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev yandı! O anlar kamerada İBB'nin tramvay duraklarına Çince durak isimlerini asması tepki çekti Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi