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Merzifon'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Merzifon'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

11.02.2022 16:05
Merzifon'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıhasan Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 5. katında yalnız yaşayan Makayil Sağır'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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İtfaiye, Amasya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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