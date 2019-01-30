Merzifon'da Av Komisyonu Toplantısı Yapıldı
43 dakika önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2019-2020 av komisyonu toplantısı yapıldı.
Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde 2019-2020 av komisyonu toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
toplantı salonunda Kaymakam Gürkan Demirkale
başkanlığında yapılan toplantıya, komisyon üyeleri katıldı.
Demirkale, burada yaptığı konuşmada, toplantıda avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avına izin verilen hayvanların avlanma limitleri, yasaklanan avlanma usul ve şekillerini görüşerek karara bağladıklarını söyledi.
Çevreyi korumaya ve doğal yaşamın dengesini bozmamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirkale, özellikle dışarıdan gelen avcıların ilçede avlanmalarına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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