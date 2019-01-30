Son Dakika Haberleri: Merzifon'da Av Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Merzifon'da Av Komisyonu Toplantısı Yapıldı

43 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2019-2020 av komisyonu toplantısı yapıldı.

Merzifon'da Av Komisyonu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2019-2020 av komisyonu toplantısı yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında yapılan toplantıya, komisyon üyeleri katıldı.

Demirkale, burada yaptığı konuşmada, toplantıda avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avına izin verilen hayvanların avlanma limitleri, yasaklanan avlanma usul ve şekillerini görüşerek karara bağladıklarını söyledi.

Çevreyi korumaya ve doğal yaşamın dengesini bozmamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirkale, özellikle dışarıdan gelen avcıların ilçede avlanmalarına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Gürkan Demirkale, Kaymakamlık, Amasya, Merzifon, Güncel
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