Merzifon'da bağımlılıkla mücadele toplantısı, Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirildi.

Demirkale, Kaymakamlık Konferans Salonu'ndaki toplantıda, bağımlılık ve özellikle uyuşturucuyla mücadele konusuna önem verdiklerini söyledi.

Merzifon'da eğitim kalitesinin artırılması çalışmalarıyla beraber bağımlılığa yönelik de yoğun faaliyet gösterildiğini vurgulayan Demirkale, "Birinci amacımız, gençlerimizin ve çocuklarımızın uyuşturucu maddeyle hiçbir şekilde tanışmamasıdır. Toplumu ve özellikle gençleri derinden etkileyen bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlarımız azami gayret göstererek üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiriyor." diye konuştu.

Demirkale, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin mücadelenin etkin yürütülmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.

Toplantının devamında uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar, sorunlar, alınması gereken tedbirler ve sonrası için yapılacak çalışmalar konusunda sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, daire müdürleri ve kurul üyeleri katıldı.