Merzifon'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hoca Süleyman Mahallesi Yokuşbaşı Caddesi'nde Cemil K'ye ait lokantanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.