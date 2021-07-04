Merzifon'da boş sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, boş su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mustafa Kürşat Özcan'ın kullandığı 05 DU 919 plakalı otomobil, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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