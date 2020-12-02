Merzifon'da bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi'nde Nermin Mızrak'a ait müstakil evde yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.
Yangının bulaşık makinesinden çıktığı tespit edildi.
- Kaynak: AA
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