Son Dakika Haberleri: Merzifon'da Çerkez Kültürevi Temel Atma Töreni

Merzifon'da Çerkez Kültürevi Temel Atma Töreni

11 dakika önce

Merzifon Belediyesi tarafından yapılacak olan Çerkez Kültürevi için temel atma töreni düzenlendi.

Merzifon'da Çerkez Kültürevi Temel Atma Töreni, System.String[]
Merzifon Belediyesi tarafından yapılacak olan Çerkez Kültürevi için temel atma töreni düzenlendi.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, yaptıkları çalışmalar ve yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Merzifon'un her alanda model gösterilen bir ilçe olduğunu anlatan Kargı, ilçede hayata geçirilecek projeleri vatandaşlardan gelen taleplere göre belirlediklerini aktardı.

Kimseyi ötekileştirmeden, etkin köken ayrımı yapmadan hizmet etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Kargı, şunları söyledi:

"Bir belediye olarak Çerkezevi yapmak maddi yönüyle çok kolay ama öyle bir şey yapalım ki, herkesin iştirak edebileceği, katkı sunacağı bir çalışma olsun. Şehrimizi her zaman söylediğim gibi birlikte yönetiyoruz. Bu topraklarda bir bütün olarak yaşıyoruz. Milli mücadele kimse yanındakine 'Sen Çerkez misin, Alevi misin, Kürt müsün?' diye sormadı. Herkes bu ülkenin bekası için mücadele etti. Biz biriz, beraberiz. Ayrışmadık, asla da ayrışmayacağız. Şehrimize kazandıracağımız Çerkez Kültürevi, bunun en güzel örneklerinden birisi olacak."

Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez ise yapılacak kültürevi sayesinde Merzifon'un bir eksiğinin daha giderilmiş olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından dualarla Çerkez Kültürevi'nin temeli atıldı.

Törene Merzifon Kafkas Kültür Derneği Başkanı Fatih İzci ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:00 Kaynak: AA

Alp Kargı, Bahçelievler Mahallesi, Merzifon, Güncel
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