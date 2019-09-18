Son Dakika Haberleri: Merzifon'da çocuk ihmal ve istismarı semineri
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Merzifon'da çocuk ihmal ve istismarı semineri

1 saat önce

Merzifon Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından çocuk ihmal ve istismarı ile mücadelede farkındalık kapsamında seminer verildi.

Merzifon'da çocuk ihmal ve istismarı semineri, System.String[]

Merzifon Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından çocuk ihmal ve istismarı ile mücadelede farkındalık kapsamında seminer verildi.

Akif Gülle Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, psikolog Itır Tarı Cömert, çocuklarda cinsel istismar, istismarın psikolojik etkileri ve çocuklar üzerindeki belirtileri konularında bilgi verdi.

Toplumun geleceği olan çocukların tüm canlılar içinde en fazla korunmaya ve sevgiye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Cömert, çocuklarla iç içe ebeveynlerin ve öğretmenlerin ihmal ve istismar konularında ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesinin zaruret olduğunu kaydetti.

Seminerde ihmal ve istismara uğramış çocuklarla iletişim kurma, sorun çözme, bilimsel teknikler, sağlıklı müdahalede bulunma konularında sunum yapıldı.

Seminere Kaymakam Gürkan Demirkale, İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, daire müdürleri ve kurumlarda görev yapan personel katıldı.

Akif Gülle, Merzifon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:30 Kaynak: AA
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