Merzifon'da cuma namazı kılınmadı - Son Dakika

Türkiye genelinde olduğu gibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde de yeni tip korona virüsü tehlikesine karşı cuma namazı kılınmadı.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüsü önlemlerine ilişkin cami ve mescitlerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verildiğini açıklamış, İslam dininin insan sağlığına her zaman önem verdiğini belirterek, salgın riski ortadan kalkana dek camilerde ve mescitlerde cemaatle birlikte namaz kılınmayacağını ifade etmişti.



Namazların cami ve mescitlerde cemaat halinde kılınması durumunda riskin artacağı anlaşıldığından dolayı Bakan Erbaş, bu nedenle cuma namazı yerine öğle namazının yeterli da olduğunu belirtmişti.



Bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi yeni tip korona virüsü önlemleri nedeniyle Merzifon'da da Diyanet İşleri Bakanlığı'na bağlı 55 camide cuma namazı kılınmadı. - AMASYA