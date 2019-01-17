Merzifon'da "Dişlerde Sıfır Çürük" Projesi

Merzifon Mehmet Çelebi İlkokulu tarafından "Dişlerde Sıfır Çürük" projesi kapsamında çalışma yürütülüyor.

Merzifon Mehmet Çelebi İlkokulu tarafından "Dişlerde Sıfır Çürük" projesi kapsamında çalışma yürütülüyor.



Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında öğrenci ve veliler, diş sağlığı için yapılması gerekenleri öğrenme fırsatı yakalıyor.



Okul müdürü Mustafa Sazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlattıkları projeyle öğrenci ve ailelerinin günde en az iki defa düzenli olarak diş fırçalamalarının alışkanlık haline getirilmesi, daha sonra davranış biçimine dönüşmesini amaçladıklarını söyledi.



Proje kapsamında bir dizi etkinlik düzenlediklerini aktaran Sazlı, "Proje kapsamında tüm öğrencilerimizin diş fırçası ve diş macunu tedarik etmelerini sağladık. Düzenlediğimiz bilgilendirme toplantılarında diş fırçalamanın önemi ve diş fırçalama teknikleri hakkında sunumlar yapıldı. Her gün düzenli olarak öğrenci velileriyle telefon irtibatı kurularak düzenli diş fırçalama alışkanlıkları takip ediliyor." dedi.

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