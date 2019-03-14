Merzifon'da "Dünya Böbrek Günü" Etkinlikleri

Merzifon
ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "14 Mart
Dünya Böbrek Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Çınar
kavşağı önünden Atatürk
Anıtı'na kadar süren yürüyüşe, Kaymakam Gürkan Demirkale
, Merzifon Belediye Başkan Vekili Mustafa Atak
, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, sağlık personeli, resmi kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Begüm Pekbay, yaptığı açıklamada, böbrek yetmezliğinin yaşam kalitesini bozduğunu söyledi.
Böbrek hastalığının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Pekbay, " Türkiye
'de her 7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığıyla karşılaşmaktayız. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, su içmek, tuz tüketimini azaltmak, sigaradan uzak durmak, alkolden kaçınmak böbreklerimizi korur. Sağlığımız böbreklerimizin sağlığına doğrudan bağlıdır." diye konuştu.
Programda, böbrek hastalığı, obezite, tuz tüketimi konulu broşürler de dağıtıldı.