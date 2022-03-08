Merzifon'da "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Merzifon'da "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

08.03.2022 17:20
Merzifon'da "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Merzifon Kaymakamlığı tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Ali Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaymakam Güldoğan, programda yaptığı konuşmada, hayatın her alanında önemli görevler üstlenen kadınların huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplum oluşmasında önemli rol üstlendiklerini söyledi.

Kadınların her alanda var olduğunu ve geleceğin inşasını yaptığına dikkati çeken Güldoğan, "Aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız, her alanda yaptıkları katkılar ve başarılı çalışmaların yanında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sağlıklı, bilgili, bilinçli ve güçlü nesiller olarak sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirerek, geleceğimizin şekillenmesinde önemli sorumluluk üstlenmektedir." dedi.

Program, müzik dinletisi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan el işi sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.

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Dünya Kadınlar Günü, Merzifon, Hisarcık, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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