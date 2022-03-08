Merzifon'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırlandı - Son Dakika
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Merzifon'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırlandı

08.03.2022 16:12
Merzifon'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klip çekildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli mesleklerden kadınların yer aldığı klip çekildi.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Dünya Kadınlar Günü için "Kadın denilince" sloganıyla çektiği klibi, sosyal medya hesabından paylaştı.

Çeşitli mesleklerden kadınların ve kız çocuklarının yer aldığı klipte, kadınının sadece fabrika ve tarlada mücadeleci karakteriyle öne çıkmadığı, iş yaşamı, sanat ve sosyal hayatta da var olduğu mesajı veriliyor.

Klipte, kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatin her alanına kattığı değere de dikkat çekildi.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdem Yüksel, gazetecilere, her yıl Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladıklarını söyledi.

Kaymakamlık uhdesinde dünyayı emekleri ile daha güzel, daha yaşanır, daha güçlü hale getiren kadınlar için bu yıl da klip hazırladıklarını anlatan Yürksel, "Varlıkları ile hayatımıza değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kliple, kadınlarımızın kendilerini değerli hissetmelerini ve mutlu olmalarını sağlamaya çalıştık." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da Dünya Kadınlar Günü'ne özel klip hazırlandı - Son Dakika


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