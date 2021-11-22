Merzifon'da ekmeğin gramajı ve fiyatı arttı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 230 gram ekmek, 2 liradan satılmaya başladı.

Merzifon'da yaklaşık bir yıldır 1,50 liradan satılan 200 gram ekmek, yapılan tarife değişikliğiyle 230 gramı 2 lira olarak satılmaya başlandı.

Merzifon Gıda Maddeleri Sanatkarları Odası Başkanı Şenol Aykut, gazetecilere yaptığı açıklamada, un, elektrik ve maya gibi temel girdi maliyetlerine gelen zamların ardından ekmek zammının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Aldıkları zam kararının az olduğunu dile getiren Aykut, şunları söyledi:

"Son zamanlarda ülkemizde her üründe yaşanan fiyat artışları temel gıda ürünlerinden olan ekmeği de etkilemiştir. Ekmeğin ham maddesi olan un fiyatlarının yükselmesi ekmek fiyatlarına zammı zaruri hale getirmiştir. Alınan bu karar yalnızca ham madde değil, personel ve iş yeri giderleri, elektrik, su gibi faturaları ödemekte zorlanan fırıncı esnafımıza biraz da olsa nefes aldıracaktır. Şu an yaptığımız zam da yetersiz kalıyor. Yeni bir zam da gündemimizde."

Aykut, zam oranının belirlenmesinde çevre il ve ilçelerde satılan ekmek fiyatlarının da araştırıldığını kaydetti.