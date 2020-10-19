Merzifon'da engellilere akülü araç ve medikal malzeme desteği - Son Dakika

Merzifon'da engellilere akülü araç ve medikal malzeme desteği

19.10.2020 14:49
Merzifon'da engellilere akülü araç ve medikal malzeme desteği, System.String[]

Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Keriman Topal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de çok sayıda engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Keriman Topal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de çok sayıda engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya yönelik yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Topal, AA muhabirine, 22 yıldır Merzifon'da engelliler yararına faaliyet gösterdiklerini, salgın sürecinde de engelli bireylerin medikal malzeme ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Engellilerin yaşamlarını sürdürme ve sosyal hayatta var olabilme mücadelelerinde onlara gereken desteği vermenin toplumsal bir görev olduğu bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Topal, salgın sürecinde yaptıkları yardımlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Hayırsever Merzifonluların destekleriyle bugüne dek çok sayıda engelli vatandaşımıza yardımcı olduk. Pandemi sürecinde de dernek üyelerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. 11 ihtiyaç sahibi engelli bireyimize akülü araç, tekerlekli sandalye, klozet sandalye ve koltuk değneği dağıtımını gerçekleştirdik. Hala da bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

Topal, derneğin bine yakın üyesi bulunduğunu, hayırsever vatandaşların desteğiyle tüm engellilerin yaşamına dokunmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Merzifon, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da engellilere akülü araç ve medikal malzeme desteği - Son Dakika

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