Merzifon'da engellilere medikal malzeme, ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı - Son Dakika

Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Keriman Topal, engelli bireylere medikal malzeme, ihtiyaç sahiplerine de kıyafet yardımında bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Topal, AA muhabirine, son 2 ayda 24 engelli vatandaşın medikal malzeme ihtiyaçlarını karşıladıklarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da kıyafet yardımında bulunduklarını söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle engelli bireylerin hem maddi hem de manevi açıdan yanlarında olduklarını vurgulayan Topal, "24 yıldır faaliyetlerine devam eden derneğimiz, Merzifonluların güvenini ve desteğini kazanmıştır. Derneğimiz ülkemize örnek teşkil edebilecek boyutta faaliyetler yürütmektedir. Bugüne kadar derneğimize gelen taleplerin hiçbirini geri çevirmedik. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle son 2 ayda 8 engelli bireye tekerlekli sandalye, 7 engellimize akülü araç, 9 engelli bireyimize de medikal malzeme desteğinde bulunduk. Kıyafet yardımları, üyelerimizin ihtiyaç duyduğu ufak çaplı malzeme yardımlarımız zaten hiç durmaksızın devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hayırsever Merzifonluların destekleriyle çok sayıda engelli vatandaşa yardımcı olduklarını vurgulayan Topal, "Bizde miktarın önemi yok. 1 lira sıradan gelebilir ama hem makbuz verilir hem de herkes payına düşen sevabını, onurunu yaşar. Yardım konusunda kimseden asla bir talebimiz olmadı. Çok düzgün, severek hakikaten bir amaç için çalıştığımız fark edildi. Halkın ve kamunun hep desteğini görüyoruz. Hayatın onların önüne koyduğu engeli her birimiz bir ucundan tutarak hafifletmeye çalışıyoruz." dedi.

Engellilere sahip çıkmanın hem insanlık hem de toplumsal sorumluluk olduğuna dikkati çeken Topal, engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalarının süreceğini kaydetti.