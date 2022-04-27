Merzifon'da engellilere ve ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

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Merzifon'da engellilere ve ihtiyaç sahiplerine yardım

27.04.2022 14:33
Merzifon'da engellilere ve ihtiyaç sahiplerine yardım

Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği, hayırseverlerin desteğiyle engellilere ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği, hayırseverlerin desteğiyle engellilere ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Dernek başkanı Keriman Topal, AA muhabirine, 24 yıldır engellilerin medikal malzeme ihtiyaçlarını karşıladıklarını, ramazan ayı dolayısıyla da hayırseverlerden gelen gıda ve kıyafet yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Onlarca muhtaç aileye yardım eli uzattıklarını aktaran Topal, "İlçemizde ve şehir dışında yaşayan hayırseverler, derneğimize gıda paketleri ve kıyafetler gönderdi. Biz de tespit edilen ailelere bu yardımları ulaştırıyoruz. Ayakkabıdan kıyafete kadar her tür giysiyi ve gıda malzemelerini ailelere verebiliyor, onların mutluluğuna şahit olabiliyoruz." dedi.

Bini aşkın üyesi bulunan derneklerinin Merzifonluların güvenini ve desteğini kazandığını belirten Topal, "Fitre ve zekatlarını, harçlıklarını derneğimize bağışlayan hayırseverlerimiz var. Özellikle engelli bireylere yönelik yardımlarımız devam ediyor. Hayırseverlerin desteğiyle engelli bireylerin hem maddi hem de manevi açıdan yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hayırseverlerin desteğiyle son bir ayda 12 engelliye tekerlekli sandalye, 1 engelliye akülü araç, 6 engelliye de medikal malzeme desteğinde bulunduklarını anlatan Topal, "Bizlere güvenen, engelli bireylerimize ve ihtiyaç sahiplerine derneğimiz aracılığıyla el uzatan herkese teşekkür ediyorum. Engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını sürdürme ve sosyal hayatta var olabilme mücadelelerinde onlara gereken desteği vermenin toplumsal bir görev olduğu bilinciyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

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Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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