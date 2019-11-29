Merzifon'da engelliye akülü araç hediye edildi

Merzifon Bedensel Engelliler Yardımlaşma Derneği aracılığıyla yürüme engelli bir kişiye akülü araç hediye edildi.

Dernek başkanı Keriman Topal, yürüme engelli Aslı Kabaktan'a akülü tekerlekli sandalye hediye edilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için her türlü hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Engellilere sahip çıkmaya ve destek vermeye devam ettiklerini aktaran Topal, şöyle devam etti:

"Derneğimiz 22 yıl önce kuruldu. Bugüne kadar engelli vatandaşlarımıza binlerce akülü araç, tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme desteğinde bulunduk. Merzifonlu hayırsever vatandaşlarımız engelli bireylerin ihtiyaçlarını yıllardır karşılıyor. Bugün de bir yürüme engelli vatandaşımızın daha yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engelli vatandaşımıza araç hediye eden ilçemiz doktorlarından Özlem Tanrukulu'na teşekkür ediyoruz. Özlem hanım sayesinde bir engelli bireyimizin daha sevincine ortak olduk."

Engellilere sahip çıkmanın hem insanlık hem de toplumsal sorumluluk olduğuna dikkati çeken Topal, engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik birçok çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

Aslı Kabaktan da Dr. Özlem Tanrukulu ile dernek yönetimine teşekkür etti.