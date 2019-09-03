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Merzifon'da ev yangını

10 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Gökçebağ köyünde Mustafa Sak'a ait evden duman çıktığını gören köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Merzifon, Gökçebağ, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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