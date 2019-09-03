Merzifon'da ev yangını
10 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 04:48 Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Gökçebağ köyünde Mustafa Sak'a ait evden duman çıktığını gören köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Cezaevinden firar etti, molotofkokteyli atarak evden çıkardığı eşini öldürdü Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi