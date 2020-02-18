Merzifon'da FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri tespit edilen 9 askeri personel, eş zamanlı olarak yakalanarak gözaltına alındı.



Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığının ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği eş zamanlı olarak bir operasyon düzenledi.



TSK içerisinde örgüt üyelerinin ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri tespit edilerek yapılanmanın çözülmesi amacıyla devam eden çalışmalar neticesinde 4'ü Kara Harp Okulundan ilişiği kesilen askeri öğrenci olmak üzere 9 askeri personel eş zamanlı olarak yakalandı.



Gözaltına alınan 9 şahsın, emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA