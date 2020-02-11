Merzifon'da 'Gel Kardeşim' isimli proje başlatıldı - Son Dakika
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Merzifon'da 'Gel Kardeşim' isimli proje başlatıldı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenciler tarafından oluşturulan 'Gel Kardeşim' isimli proje başladı.

Merzifon'da 'Gel Kardeşim' isimli proje başlatıldı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenciler tarafından oluşturulan 'Gel Kardeşim' isimli proje başladı.


Ortaokul öğrencilerinin oluşturduğu; Elini Ver Bana Gençlik Topluluğu ile ilkokulu 4. sınıf öğrencilerinin birlikte gerçekleştirecekleri 'Gel Kardeşim' isimli proje hayata geçirildi. Elini Ver Bana gençlik topluluğu öğrencileri; kodlama robotik çalışmaları yapacak. Web 2.0 araçları ile Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, Mevlana'nın ve Mehmet Akif Ersoy' un eserlerini inceleyecekler. Güneş enerjisi ile çalışan projeler hazırlayıp, sergileyecekler. Ayrıca, süreç içerisinde huzurevi ziyaretleri yapıp, çeşitli faaliyetlerde bulunacaklar. Üç ay sürmesi planlanan çalışmanın ilk ayında, twin bilim setlerini kullanarak çevrede karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirip, projeleştirme çalışmaları başladı.


İkinci ay, web 2.0 araçları kullanarak bilim tarihi çalışmalarına ömrünü adayan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in eserleri ile Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayat felsefesi, iki okulda oluşturulan Gel Kardeşim Projesi panolarında sergilenecek. Yapılan web 2.0 uygulamalarının tanıtımı iki okulda da diğer sınıflara gösterilecek, bakanlık tarafından belirlenen medya/ sosyal medya mecralarında yayımlanacak. Huzurevi ziyaretleri esnasında 'küçük kardeşlerimiz' sema gösterisi düzenlenecek ve veli katılımı sağlanıp, ney dinletisi sunulacak.


Üçüncü ay, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapılacak. Sokak hayvanlarının hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerinin sağlanması, hayvanlara kötü muamele edilmesinin önlenmesi ve öğrencilerin bu alanda farkındalık sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan projeler, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi ve geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak hazırlanacak.


Öğrenciler, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini güneş enerjisini kullanarak, birlikte geliştirecek ve prototipler hazırlayıp sunacaklar. Proje süresince elde edilen tüm çalışmalar ve ürünler STEM Keşif Haftasında okulun sergi salonunda sergilenecek. Sergi öncesi ilçedeki tüm ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri sergiye davet edilecek. Gel Kardeşim projesi ile öğrencilerin inovatif düşünme gücü artacak, sorgulama ve sorunlara çözüm önerileri üretme yetileri gelişecek. - AMASYA

Fuat Sezgin, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
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