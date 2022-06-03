Merzifon'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Merzifon'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

03.06.2022 12:00
Merzifon'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen sergide kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, törende yaptığı konuşmada, eğitimin hem sosyalleşme hem geleceğe hazırlanma hem de topluma uyum sağlama açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğe örgün eğitimle hazırlandığını, toplumsal ihtiyaçları karşılama noktasında da yaygın eğitimin önem arz ettiğini aktaran Güldoğan, "Yaygın eğitimin birçok önemli faydası var. Büyük emek ve sabırla kurslarımızı takip eden kursiyerlerimiz, burada edindikleri bilgi ve becerilerle hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem sosyalleşiyor hem de meslek öğreniyor." dedi.

Merzifon HEM Müdürü Zeynel Sözen ise farklı alanlarda açtıkları 342 kurstan yaklaşık 11 bin kursiyerin faydalandığını söyledi.

Sözen, HEM'lerin dikiş nakış kursları verilen yerler olmaktan ziyade her yaştan eğitim, gelir ve kültür düzeyindeki vatandaşlara ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına yönelik eğitimsel, mesleki, sosyal ve ekonomik alanlarda ücretsiz eğitimin verildiği hayat boyu öğrenme merkezleri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Kaymakam Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Ali Güldoğan, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merzifon'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Merzifon'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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