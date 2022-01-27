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Merzifon'da "Halk Kart" ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlanacak - Son Dakika

Merzifon'da "Halk Kart" ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlanacak

27.01.2022 16:45
Merzifon'da "Halk Kart" ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlanacak

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ihtiyaç sahiplerine "Halk Kart" aracılığıyla yardım sağlanacağı bildirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ihtiyaç sahiplerine "Halk Kart" aracılığıyla yardım sağlanacağı bildirdi.

Merzifon Belediyesinin ihtiyaç sahibi ailelere yönelik başlattığı "Halk Kart Projesi" ile ihtiyaç sahibi aileler yerinde tespit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda ihtiyaç sahibi ailelere "Halk Kart" verilecek ve aileler 150 lira limitli sosyal kartlarla belirlenen yerel marketlerden alışveriş yapabilecek.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, belediye meclis salonunda düzenlenen "Halk Kart" proje tanıtım toplantısında, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kargı, ülkelerin ekonomisini ve toplumu maddi manevi olumsuz etkileyen Kovid-19 salgın sürecinde vatandaşların yanında yer almayı istediklerini söyledi.

Kampanyalarına muhtarlardan da destek beklediklerini dile getiren Kargı, "Halk Kart hizmetiyle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin günümüz zorlu ekonomik koşullarında hayatını kolaylaştırmak, aile bütçelerine katkı sunmak ve aynı zamanda yerel esnafımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Muhtarlarımız mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bizlere bildirebilir ve hep birlikte yardım eli uzatabiliriz." dedi.

İlçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tespitlerin devam ettiğini anlatan Kargı, şunları kaydetti:

"Hane ziyaretleri ile sosyal çalışma görevlilerinin puanlama sistemine göre incelenen raporları doğrultusunda sosyal yardımlar değerlendirme kurulunda halk kart kullanması uygun görülen vatandaşlarımız belirlenecek. İNceleme ve değerlendirme sonucunda yardım almasına karar verilen vatandaşlarımıza kartları imza karşılığında teslim edilecek ve 2022 yıl sonuna kadar kartlarına her ay gıda alışverişi yapabilecekleri 150 lira bakiye yüklenecek. Vatandaşlarımız, kendilerine bilgi verilecek kartın geçerli olduğu yerel marketlerden alışverişlerini yapabilecekler."

Kargı, ihtiyacı olan vatandaşların karttan faydalanabilmeleri için Merzifon Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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alışveriş, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Merzifon'da "Halk Kart" ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlanacak - Son Dakika
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