Son Dakika Haberleri: Merzifon'da Hasta Nakli Tatbikatı Yapıldı

Merzifon'da Hasta Nakli Tatbikatı Yapıldı

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, hasta nakli eğitim tatbikatı yapıldı.

Merzifon'da Hasta Nakli Tatbikatı Yapıldı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, hasta nakli eğitim tatbikatı yapıldı.

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi iş birliğiyle hasta karşılama ve nakli eğitim tatbikatı düzenlendi.

Hastane heliportunda gerçekleştirilen tatbikatta hasta ve yaralı taşıma teknikleri, olay yeri yönetimi, doğru zamanda uygun sağlık merkezine hasta nakli konularında eğitim verildi ve senaryo gereği, acil müdahale yapılması gereken bir hastanın askeri helikopterle nakli yapıldı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil durumlarda devletin bütün kurumlarının vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Merzifon'un jeopolitik konumu itibariyle riskli şehirler arasında yer aldığına işaret eden Sezikli, "Tatbikatımız, başarılı bir şekilde icra edildi. Vatandaşlarımızın devletin bütün kurumlarının el ele birlikte koordineli bir şekilde yanlarında olduğundan emin olmaları gerekiyor. Tatbikatta ve hazırlamasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:10 Kaynak: AA

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi, Amasya, Merzifon, Güncel
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