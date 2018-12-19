Merzifon'da Hasta Nakli Tatbikatı Yapıldı

Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde, hasta nakli eğitim tatbikatı yapıldı.
Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
iş birliğiyle hasta karşılama ve nakli eğitim tatbikatı düzenlendi.
Hastane heliportunda gerçekleştirilen tatbikatta hasta ve yaralı taşıma teknikleri, olay yeri yönetimi, doğru zamanda uygun sağlık merkezine hasta nakli konularında eğitim verildi ve senaryo gereği, acil müdahale yapılması gereken bir hastanın askeri helikopterle nakli yapıldı.
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk
Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil durumlarda devletin bütün kurumlarının vatandaşının yanında olduğunu söyledi.
Merzifon'un jeopolitik konumu itibariyle riskli şehirler arasında yer aldığına işaret eden Sezikli, "Tatbikatımız, başarılı bir şekilde icra edildi. Vatandaşlarımızın devletin bütün kurumlarının el ele birlikte koordineli bir şekilde yanlarında olduğundan emin olmaları gerekiyor. Tatbikatta ve hazırlamasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.