Son Dakika Haberleri: Merzifon'da hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı
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Merzifon'da hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı

2 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Mehmet Akif Ersoy Camisi törenle ibadete açıldı.

Merzifon'da hayırseverler tarafından yaptırılan cami ibadete açıldı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Mehmet Akif Ersoy Camisi törenle ibadete açıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programında konuşan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu ise camilerin sadece ibadethaneler değil, insanların bir araya gelerek sohbet ettikleri yerler olduğunu söyledi.

Camilerin toplanma, ibadet yapma ve dini bilgilerin ilk öğrenildiği mabetler olduğuna dikkati çeken Keşvelioğlu, şunları kaydetti:

"Camiler hayatımızın merkezinde yer alan bize ebediyet duygusunu yaşatan, yücelik hissi veren baktığımızda Allah'ı hatırlatan, secde ve dua edilen mübarek yerlerdir. Yeryüzünde yapılan bütün camiler, mescitler Beytullah'ın birer şubesidir. Toplumumuzun her kesimine hitap etmektedir. Her inanç ve kültürde ibadethaneler şehirlerimizin merkezindedir. Bizler de camileri hayatımızın merkezine koymalıyız."

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy Camii'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Açılış törenine Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal, Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Özcan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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