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Merzifon'da ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti sunulacak - Son Dakika

Merzifon'da ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti sunulacak

21.01.2022 13:53
Merzifon'da ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti sunulacak

Merzifon Kaymakamlığı ile Acze Düşenlere Yardım Derneği arasında ihtiyaç sahibi vatandaşların aşevi hizmetlerinden yararlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Merzifon Kaymakamlığı ile Acze Düşenlere Yardım Derneği arasında ihtiyaç sahibi vatandaşların aşevi hizmetlerinden yararlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen imza programında yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi vatandaşların her daim yanlarında olduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 2005 yılından beri devam etmekte olan iş birliği protokolünün yenilendiğini anlatan Güldoğan, "2022 yılında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğünce tahsis edilecek ödenek doğrultusunda aşevi hizmetlerinden yararlanacak muhtaç olduğu tespit edilen 375 vatandaşımızın öğle yemeği için gerekli gıda malzemesi bedelinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanması sağlanacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Acze Düşenlere Yardım Derneği Başkanı Tuncer Basmacı ise restoran kalitesinde bir mekan ve menü sunan aşevinden her gün yüzlerce ihtiyaç sahibinin yemek yediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, Güldoğan ve Basmacı arasında imzalandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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