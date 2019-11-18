Son Dakika Haberleri: Merzifon'da İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Merzifon'da İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon'da İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Merzifon'da İlçe İdare Kurulu Toplantısı, Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirildi.

Merzifon'da İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Merzifon'da İlçe İdare Kurulu Toplantısı, Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirildi.Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda isim ve soyadı düzeltme talepleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Demirkale, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması için gayret gösterdiklerini belirtti. Toplantının kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasına katkı sağladığını aktaran Demirkale, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadı değişikliği 3 Kasım 2019 tarihinde sona erdi. Bu kapsamda öngörülen 2 yıllık süreçte talepte bulunan 102 vatandaşımız adını, 57 vatandaşımız soyadını değiştirmiştir. "

Toplantı kurum temsilcilerinin çalışmaları hakkında bilgi vermesi ve sunumlarla sona erdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Kenger sakızının fiyatı altınla yarışıyor! Kilosu 800 lira MHP'den Türk vatandaşlığına alınacak yabancılar için kurs teklifi Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:25:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merzifon'da İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]