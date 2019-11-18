Merzifon'da İlçe İdare Kurulu Toplantısı yapıldı

Merzifon'da İlçe İdare Kurulu Toplantısı, Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlığında gerçekleştirildi.Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katıldığı toplantıda isim ve soyadı düzeltme talepleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Demirkale, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması için gayret gösterdiklerini belirtti. Toplantının kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasına katkı sağladığını aktaran Demirkale, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün genelgesine istinaden yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadı değişikliği 3 Kasım 2019 tarihinde sona erdi. Bu kapsamda öngörülen 2 yıllık süreçte talepte bulunan 102 vatandaşımız adını, 57 vatandaşımız soyadını değiştirmiştir. "

Toplantı kurum temsilcilerinin çalışmaları hakkında bilgi vermesi ve sunumlarla sona erdi.