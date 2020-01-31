Merzifon'da iş yeri yangını - Son Dakika
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Merzifon'da iş yeri yangını

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi, Sepetçi Sokak'ta bulunan Recep Gözütok'a ait iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depoda hasar yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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