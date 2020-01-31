Merzifon'da iş yeri yangını - Son Dakika

Merzifon'da iş yeri yangını
6 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi, Sepetçi Sokak'ta bulunan Recep Gözütok'a ait iş yerinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depoda hasar yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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