Merzifon'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Güldoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Güldoğan, ülkede kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Bu konuda önemli kararları alındığını ifade eden Güldoğan, "İlçemizdeki çalışmaları bu eylem planı doğrultusunda kararlılıkla yürütüyoruz. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte hazırlanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' çerçevesinde koordinasyon, işbirliği ve alınacak tedbirleri masaya yatırdık. İlçemizde kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.