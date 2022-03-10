Merzifon'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika
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Merzifon'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

10.03.2022 09:55
Merzifon'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı.

Stantta kadınlara KADES sistemini anlatan, broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna sistemi yüklemesine de yardımcı oldu. Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgiler verildi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve diğer ilgililer standı ziyaret ederek bilgi aldı.

Güldoğan, kadınların KADES uygulamasını sadece kendilerine yönelik şiddeti önlemek için değil, çevresinde gördüğü herhangi bir şiddete karşı da kullanabileceğini kaydetti.

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Hisarcık, Merzifon, KADES, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Son Dakika


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