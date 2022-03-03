Merzifon'da kadınların istihdamı için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Merzifon'da kadınların istihdamı için iş birliği protokolü imzalandı

03.03.2022 13:55
Merzifon'da kadınların istihdamı için iş birliği protokolü imzalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çocuklarının bakımını sağlayan kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması amacıyla başlatılan "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında mesleki eğitim kursları iş birliği protokolü imzalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, çocuklarının bakımını sağlayan kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması amacıyla başlatılan "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Artırılması Projesi" kapsamında mesleki eğitim kursları iş birliği protokolü imzalandı.

Amasya İŞKUR Müdürü Osman Yılmaz, Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Erdem Yüksel ve Merzifon İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin Serin tarafından imzalanan protokol kapsamında, hedef kitle olarak belirlenen ve tek ebeveyn olarak yaşayan kadınlara yönelik açılacak mesleki kurs ve atölyelerde eğitimlerin ardından kadınların üretim sektöründe istihdamı amaçlanıyor.

Amasya Valiliği koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Merzifon SHM tarafından başlatılan 1 milyon 672 bin lira bedelli proje kapsamında Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde açılacak tekstil, kablo gruplama ve plastik enjeksiyon atölyelerinde hem kalifiye kadın personel yetiştirilecek hem de istihdama katkı sağlanacak.

Yılmaz, Merzifon SHM'de düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, istihdama yönelik projelerin her zaman destekçisi olduklarını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Yüksel ise projeleri ile tek ebeveynli ailelerin profilini belirleyerek, çocuk ve kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Tek ebeveyn olarak çocukların bakımını üstlenen kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamak amacıyla hareket ettiklerini anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz doğrultusunda 6 bin kişinin çalıştığı Merzifon OSB'de fabrikalarla görüşmeler gerçekleştirdik. Bölgede üretim yapan firmalardan özellikle tekstil, plastik ve elektronik sanayinde yetişmiş iş gücüne ihtiyaç olduğunu öğrendik. Bu alanlarda kadınlara yönelik açılacak atölyelerden oluşacak kurs merkezinden fabrikalar için kalifiye personel yetiştirilerek istihdama katkı sağlamak amacıyla projemizi hazırlayıp OKA'ya sunduk. Projemiz desteklenmeye uygun görüldü. Bu kapsamda OSB'de inşaat ve tefrişatı OKA tarafından tamamlanan kurs merkezinde hedef grupta yer alan bireylere yönelik açılacak tekstil, kablo gruplama ve plastik enjeksiyon atölyeleri için Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü imzalandı."

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Hisarcık, Merzifon, Amasya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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