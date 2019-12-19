Merzifon'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Merzifon'da kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından Merzifon ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından Merzifon ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Atatürk Anıtı önünde konuşlandırılan kan bağış otobüsünde kan vererek, kampanyaya destek oldu.

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği kan bağışı kampanyasıyla ilgili personelden bilgi alan Demirkale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değindi.

Kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu dile getiren Demirkale, "Kanın tek kaynağı insan. Bu yüzden kan bağışlamak hayat kurtarmakla eş değerdir. Hiç tanımadığınız insanlara kan bağışlayarak derman olabilir, hatta kan bağışlayarak kendi sağlığınızı da koruyabilirsiniz. 'Kan bir gün hepimize lazım olabilir' cümlesini hiç unutmamalıyız. Kan vermenin kimseye zararı yok." diye konuştu.

Türk Kızılay'ına kan bağışlarından dolayı bronz madalya ile ödüllendirilen Demirkale, insanların sağlıklı yaşam için kan bağışında bulunması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Merzifon'da düzenlenen kan bağışı kampanyasına 3 günde 200 vatandaşın destek verdiği öğrenildi.

Türk Kızılayı, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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