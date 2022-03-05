Merzifon'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 72 ünite kan toplandı.
Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Merzifon'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde konuşlandırılan otobüste 3 gün boyunca 72 ünite kan bağışı toplandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bazı polis memurları da kampanya kapsamında kan verdi.
Kan bağışında bulunanlara ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA
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