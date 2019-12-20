Merzifon'da kanser hastaları yararına program düzenlendi - Son Dakika

Merzifon Yardımeli Derneği tarafından kanser hastaları yararına program düzenlendi.

Dernek Başkanı Neslihan Saraç, Merzifon Orduevinde düzenlenen programda, 11 yıldır kanser hastalarına hem maddi hem de manevi yönden destek sağladıklarını söyledi.

Düzenledikleri programdan elde edilecek gelirin kanser hastaları için kullanılacağını belirten Saraç, şunları kaydetti:

"Kanser, maddi ve manevi destek sağlanması gereken hastalıkların başında geliyor. Bu hastalığa yakalanmış insanlarımızın ekonomik gücü yerinde olsa bile manevi açıdan desteğe, moral motivasyona ihtiyacı olabiliyor. Ekonomik yetersizlik içerisindeki hastalara ise maddi destek sağlamak gerekiyor. Bu tür durumlarda derneğimiz devreye giriyor ve hastalarımızın günlük yaşamda daha rahat olması ve eski sağlıklarına kavuşması için imkanlar elverdiğince çalışıyoruz."