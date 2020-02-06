Merzifon'da kanser hastalarına moral etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren Yardımeli Derneği tarafından kanser hastalarına moral amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, kanser hastaları ve hastalığı yenmeyi başaran kişiler bir araya geldi.

Kaymakam Gürkan Demirkale, burada yaptığı konuşmada, dostluğu, muhabbeti paylaşmak istediklerini, anı paylaşmanın bile karşı tarafa mutluluk verdiğini söyledi.

Güzelliklerin paylaşıldıkça çoğalacağını vurgulayan Demirkale, "Bu birlik, beraberlik buluşmaları, milletimizi diğer milletlerden ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Her zaman bir araya gelip, bu dayanışmayı sağlayabiliyoruz. Bu milletin bir ferdi olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

Dernek başkanı Neslihan Saraç ise kanser hastalarının maddi destekten çok manevi desteği ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada onların yanında olduğumuzu hissettirmekle bile çok büyük şeyler yapmış olabiliriz. İhtiyaç sahibi kanser hastalarının yanında olmak ve gereken desteği sağlamak hedefiyle 13 yıldır faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, bugüne kadar yüzlerce hastaya ve ailesine dokundu. Kanser hastalarımıza hem maddi hem de manevi yönden destek sağlıyoruz. Hastalarımızın tedavi ve yol masraflarını karşılarken, en büyük ihtiyaçları olan moral, motivasyonu da vermeye çalışıyoruz. Kanser tedavisinin güzel sonucuna en büyük etken, yüzde 70 moral. Moral bulmak, mutlu olmak onların da hakkı. Biz de bunu yapmaya ve yaptırmaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından derneğe bağışta bulunan hayırseverlere Kaymakam Demirkale ve diğer protokol üyeleri tarafından şilt verildi.