Merzifon'da karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı - Son Dakika

Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu, karbonmonoksit zehirlenmesi ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

Pircanoğlu, gazetecilere, kış aylarının gelmesiyle özellikle soba kullanılan evlerde yangın ve zehirlenme riskinin arttığını, bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinin özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını anlattı.

Alınacak tedbirlerle bu olumsuzlukların önüne geçilebileceğini vurgulayan Pircanoğlu, şunları kaydetti:

"Zehirlenmeye sebep olan karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellemek suretiyle zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit gazı ısıtma ve ısınma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla, kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlarda, açık ocaklar, bacası iyi çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Kısa süre içinde tıbbi müdahale yapılmazsa zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir."

Karbonmonoksit zehirlenmesinde baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, ciddi zehirlenmelerde de baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı görüldüğünü dile getiren Pircanoğlu, lodos görülen zamanlarda özellikle geceleri karbonmonoksit sızıntısına karşı sobaların söndürülmesi gerektiğini vurguladı.