Merzifon'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Mahallelerde karla mücadele çalışması yapan Merzifon Belediyesi ekipleri, kaldırımları da temizleyerek yayaların güvenliğini sağlıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin ana hatların kapanmaması için yoğun mesai harcadığını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Basmacı, şunları kaydetti:

"İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı yol ekibimiz, şehrimizi gezerek yollar konusunda Fen İşleri Müdürlüğümüze, kaldırımlar konusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze gerekli bilgileri verdi. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğümüzden oluşan 28 kişilik gündüz ekibimiz ile 18 kişilik gece ekibimiz, karla mücadele çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerimiz tarafından kaldırımlar, cami önleri, hükümet konağı önü ve resmi kurumlar, ana arterler başta olmak üzere kavşaklarda temizlik çalışmaları yapıldı."